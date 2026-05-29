На Ямале впервые объявили ракетную опасность

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) впервые объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространило правительство региона.

Жителей призывают сохранять спокойствие и немедленно укрыться в помещениях. Власти просят держаться подальше от окон и не покидать зданий до официального отбоя тревоги. Аналогичный сигнал введён и в соседних регионах.

Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе, а вслед за ним сигналы начали поступать сразу из целого ряда российских регионов. Практически одновременно предупреждения распространились на Тюменскую, Курганскую область, Удмуртию, Чувашию, Свердловскую и Оренбургскую области. Под сигнал тревоги также попали Самарская, Пензенская, Липецкая, Волгоградская и Воронежская области.