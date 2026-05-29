Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 13:24

На Ямале впервые объявили ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) впервые объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространило правительство региона.

Жителей призывают сохранять спокойствие и немедленно укрыться в помещениях. Власти просят держаться подальше от окон и не покидать зданий до официального отбоя тревоги. Аналогичный сигнал введён и в соседних регионах.

На всей территории УрФО впервые действует ракетная опасность
На всей территории УрФО впервые действует ракетная опасность

Ранее сообщалось, что режим ракетной опасности объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе, а вслед за ним сигналы начали поступать сразу из целого ряда российских регионов. Практически одновременно предупреждения распространились на Тюменскую, Курганскую область, Удмуртию, Чувашию, Свердловскую и Оренбургскую области. Под сигнал тревоги также попали Самарская, Пензенская, Липецкая, Волгоградская и Воронежская области.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar