Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 13:23

Japan Times: Япония впервые направит офицеров в командование НАТО по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Японские силы самообороны впервые направят офицеров в командование НАТО по Украине. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на оборонное ведомство страны.

По данным издания, речь идёт о четырёх японских офицерах. Они будут заниматься координацией поставок техники и подготовкой украинских военных. При этом в Минобороны Японии подчеркнули, что непосредственного участия в боевых действиях они принимать не будут.

Одновременно Токио решил смягчить правила экспорта вооружений. Теперь Япония сможет поставлять за рубеж более широкий перечень техники, тогда как раньше ограничения касались в основном оборудования для спасательных операций, транспортировки, наблюдения, предупреждения и разминирования.

Миллиарды зависли: Три страны «Большой семёрки» тянут с оплатой кредита для Украины
Миллиарды зависли: Три страны «Большой семёрки» тянут с оплатой кредита для Украины

Меджу тем, Великобритания и Франция отвергли инициативу о фиксированных расходах стран НАТО на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП. Такую же позицию заняли Испания, Италия и Канада. При этом часть государств альянса поддержала предложение, однако их полный список не уточняется. Идея заключалась в том, чтобы закрепить минимальный уровень финансирования Киева и сделать поставки вооружений более стабильными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Япония
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar