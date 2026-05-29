Japan Times: Япония впервые направит офицеров в командование НАТО по Украине
Японские силы самообороны впервые направят офицеров в командование НАТО по Украине. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на оборонное ведомство страны.
По данным издания, речь идёт о четырёх японских офицерах. Они будут заниматься координацией поставок техники и подготовкой украинских военных. При этом в Минобороны Японии подчеркнули, что непосредственного участия в боевых действиях они принимать не будут.
Одновременно Токио решил смягчить правила экспорта вооружений. Теперь Япония сможет поставлять за рубеж более широкий перечень техники, тогда как раньше ограничения касались в основном оборудования для спасательных операций, транспортировки, наблюдения, предупреждения и разминирования.
Меджу тем, Великобритания и Франция отвергли инициативу о фиксированных расходах стран НАТО на военную помощь Украине в размере 0,25% ВВП. Такую же позицию заняли Испания, Италия и Канада. При этом часть государств альянса поддержала предложение, однако их полный список не уточняется. Идея заключалась в том, чтобы закрепить минимальный уровень финансирования Киева и сделать поставки вооружений более стабильными.
