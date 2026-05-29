Теннисистка Сонмез снялась с парного турнира «Ролан Гаррос» из-за травмы

Турецкая теннисистка Зейнеп Сонмез снялась с парного турнира «Ролан Гаррос» из-за травмы. Инцидент произошёл во время матча, в котором она выступала вместе с Татьяной Марией.

Соперницами турчанок были украинские спортсменки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. По предварительным данным, Сонмез споткнулась о рекламную стойку и повредила ногу. Предположительно, речь идёт о вывихе.

После случившегося продолжить встречу теннисистка не смогла, поэтому её дуэт завершил участие в парном разряде турнира.

Ранее Life.ru сообщал, что первая ракетка мира Арина Соболенко может получить дисциплинарное взыскание от Женской теннисной ассоциации (WTA). Поводом послужил брендовый аксессуар, который спортсменка использовала на турнире в Риме. Правила WTA разрешают теннисистам выходить на корт только с сумками для ракеток, имеющими логотипы производителей спортивного инвентаря. Использование аксессуаров с эмблемами брендов, не связанных с теннисом, строго запрещено. Соболенка же появилась на матче с сумкой от дома моды Gucci.