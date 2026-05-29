Пентагон платит, а Маск диктует условия: Как Starlink стал угрозой нацбезопасности США

Западные СМИ сообщают о серьёзном конфликте между властями США и компанией Илона Маска SpaceX из-за стоимости использования сети Starlink для американских военных беспилотников. На первый взгляд — обычное коммерческое разногласие. Но на деле, как пишет китайское Sohu, конфликт вскрыл глубокую проблему: растущую зависимость армии США от частных технологических корпораций.

Пентагон, несмотря на критику завышенных цен, согласился на новые условия SpaceX. Но главный вопрос оказался шире спора о деньгах: американская военная система зависит от частной инфраструктуры (спутниковые сети, ИИ, облачные технологии). Starlink фактически превратилась из коммерческого сервиса в важнейший элемент современной войны, передаёт слова китайских аналитиков РИА «ФедералПресс».

У Вашингтона практически не осталось полноценной альтернативы SpaceX. Американская армия оказалась вынуждена опираться на бизнес, который руководствуется прибылью и настроением владельца. Пока интересы совпадают — сотрудничество работает. Но как только возникают споры о цене или условиях, противоречия выходят наружу.

Конфликт произошёл во время реальных военных операций США. Армия ведёт боевые действия, а ключевая инфраструктура контролируется частной компанией. Фактически Илон Маск может оказывать критическое влияние на крупнейшую военную державу мира.

А ранее Life.ru писал, что американские военные заказали у SpaceX планетарную спутниковую сеть за $2,29 млрд. SDN Backbone станет ядром военной коммуникационной архитектуры. Система свяжет датчики и огневые средства. Связь будет непрерывной, глобальной и защищённой.