Журналистика по-британски: Россиянке пригрозили штрафом за отказ подтвердить, что она не смотрит «Би-би-си»

Британская «Би-би-си» направила россиянке, живущей в Лондоне, серию официальных уведомлений с предупреждением о проверке дома и возможном штрафе до 1000 фунтов. Причина — отсутствие подтверждения, что она не смотрит прямой эфир телевидения. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Би-би-си» грозит россиянке в Лондоне проверкой и штрафом из-за ТВ-лицензии.

Полина Бороздина переехала в Великобританию 12 лет назад. Она живёт в Лондоне, вышла замуж и, по её словам, вела обычную жизнь до появления писем от телекомпании. Речь идёт о системе телевизионной лицензии — обязательного ежегодного сбора в Великобритании. Он даёт право смотреть или записывать телепередачи в прямом эфире. Основная цель механизма — финансирование «Би-би-си», а размер платежа ежегодно устанавливается властями.

«Сначала вам просто присылают письма о том, что вам нужна лицензия. Потом вам присылают письма, что у вас есть 10 дней, чтобы доказать нам, что вы не смотрите телевизор в прямом эфире», — сказала она.

Далее, как утверждается, начались сообщения с предупреждением о назначенной проверке. В них указывалось, что к ней домой может прийти инспектор для проверки факта просмотра эфирного телевидения, а отказаться впустить его нельзя. Отдельно подчёркивается, что лицензия не распространяется на стриминговые платформы и касается только прямого эфира телеканалов. В случае нарушений, включая просмотр или запись трансляций, возможен суд и штраф до 1000 фунтов стерлингов.

