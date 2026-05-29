Путин и Лукашенко провели отдельную встречу на полях саммита ЕАЭС в Астане

В Астане на полях саммита Евразийского экономического союза прошла отдельная встреча президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались с глазу на глаз во Дворце независимости Казахстана.

Их переговоры состоялись сразу после того, как завершилось расширенное заседание Высшего евразийского экономического совета. О чём именно беседовали лидеры двух стран, не разглашается.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко несколько раз кратко переговорили на полях саммита ЕАЭС в Астане и успели затронуть Армению. Полноценного обсуждения проблематики у лидеров не вышло. Причиной стала банальная нехватка времени. Состоялся лишь короткий обмен мнениями, без глубокого погружения в тему. На неформальном обеде все участники встречи смогли пообщаться в спокойной обстановке и довольно долго.