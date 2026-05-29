29 мая, 14:19

В Ивановской области парень сбросил маленькую племянницу с балкона из-за плача

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

В Ивановской области 18-летний парень сбросил маленькую племянницу с балкона третьего этажа. По версии следствия, причиной стал постоянный плач ребёнка.

Как сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона, инцидент произошёл 27 мая в городе Родники. Молодой человек остался присматривать за девочкой, но не справился с ситуацией. В итоге ребёнку понадобилась медицинскя помощь. К счастью, девочка осталась жива.

Фигуранта обвинили в покушении на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Суд отправил его под стражу, посчитав, что на свободе он может скрыться от следствия.

Ранее в Тверской области полуторагодовалая девочка выпала с балкона третьего этажа жилого дома. Инцидент произошёл в городе Бологое. По данным источников, мать оставила ребёнка спящим дома и ушла в магазин. Проснувшись, девочка сама вышла на балкон, забралась на стоявшую там мебель и сорвалась вниз.

Николь Вербер
