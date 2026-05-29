29 мая, 14:15

Вызванный в МИД Франции российский посол отчитал Париж и напомнил о Старобельске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Petr Kovalenkov

Российский посол Алексей Мешков, вызванный 29 мая во французский МИД, использовал эту встречу, чтобы предъявить Парижу факты террора со стороны Киева. Подробности разговора раскрыли в пресс-службе дипмиссии.

Французская сторона попыталась в очередной раз донести до посла однобокую и предвзятую позицию Евросоюза, сделав упор на ответные удары России. Однако Мешков немедленно перехватил инициативу. Он воспользовался возможностью, чтобы на высоком уровне изложить правду о террористических действиях киевского режима и предъявить доказательства, включая последствия атаки на общежитие в Старобельске.

Помимо этого, глава дипмиссии призвал французских собеседников самым серьёзным образом отнестись к заявлению российского МИД от 25 мая. Речь идёт о рекомендациях иностранцам и дипломатам срочно покинуть Киев. Игнорировать такие предупреждения, дал понять посол, больше нельзя. Завершил Мешков беседу ядерной темой.

«Посол также особо отметил, что ядерные потуги официального Парижа ведут к общей деградации ситуации с безопасностью в Европе», — заявили в российской дипмиссии ТАСС.

МИД РФ назвал отказ ЕС вывозить дипломатов из Киева «стратегической глухотой»

Напомним, что МИД Франции по распоряжению министра вызвал российского посла Алексея Мешкова в связи с ответными ударами по военным объектам в Киеве. Париж расценил действия Москвы и рекомендацию эвакуировать дипломатов из украинской столицы как неприемлемые угрозы. В заявлении подчёркивается, что Франция продолжит поддержку Киева. Никаких других аргументов французская сторона не привела.

Юлия Сафиулина
