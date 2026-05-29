Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что предложение президента Польши Кароля Навроцкого отобрать у Владимира Зеленского высшую государственную награду не означает начала «отмены» главаря киевского режима. Репутации, по которой можно было бы нанести удар, у него нет.

«То, что поляки сдуру вручили ему какой-то орден, — ну вот сдуру пусть теперь из этой ситуации выкручиваются. Он обесценил этот орден, потому что, если таким прохвостам дают ордена, значит, цена этому ордену такая же, как те люди, которым они это отдали», — заявил сенатор.

Климов отметил, что Польша не собирается менять отношение к Киеву. Самим фактом вручения ордена власти Польши унизили собственный народ, и попытка отозвать награду этого унижения не исправляет.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил рассмотреть вопрос о лишении Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла. Поводом стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

* ОУН-УПА признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России.