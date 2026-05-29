В Москве военного задержали по делу о подделке работ Эрнста Неизвестного

В Москве задержали военнослужащего Максима Кошкарёва по делу о подделке работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Ему предъявили обвинение в нарушении авторских прав и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал СК России.

По версии следствия, с 2020 по 2026 год фигурант вместе с участниками преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства от имени Неизвестного. Разрешения правообладателей на создание этих картин и скульптур у них не было.

Суд избрал Кошкарёву меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Кроме того, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 128 млн рублей.

Контрафактные произведения, как считают в СК, продавали частным коллекционерам в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за рубежом. Общая сумма сделок составила не менее 90 млн рублей.

Напомним, что по делу прошли обыски, в том числе в Третьяковской галерее. Следователи изъяли и осмотрели 37 полотен и 10 скульптур, сейчас проводятся экспертизы авторства и технологии создания работ.

Эрнст Неизвестный советский и американский скульптор-монументалист, чьё творчество стало мостом между авангардом и академической традицией, а биография — символом конфликта художника с властью. Участник Великой Отечественной войны, он выжил после тяжелейшего ранения и был ошибочно признан мёртвым. Всемирную известность ему принесла знаменитая перепалка с Хрущёвым на выставке в Манеже (1962), где генсек назвал его искусство «дегенеративным». Главной темой мастера было преодоление смерти и борьба противоположностей, воплощённая в метафорических образах кентавров, распятий и масок. Создатель грандиозного «Древа жизни», надгробия Хрущёва и статуэтки премии ТЭФИ, он в 1976 году эмигрировал в США, где продолжил развивать идеи синтеза искусств, оставив глубокий след в философской пластике XX века. Скончался в 2016 году.