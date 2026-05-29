29 мая, 14:28

Минюст включил писательницу Барякину* и политолога Никулина* в реестр иноагентов

Писательница Эльвира Барякина* и политолог Андрей Никулин*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elvirabaryakina, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Migrant.uz на русском

Минюст России пополнил реестр иностранных агентов тремя фамилиями, включив в него писательницу Эльвиру Барякину*, политолога Андрея Никулина* и активистку Инну Курочкину*. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, Барякина* тиражировала недостоверную информацию о решениях российских властей и открыто выступала против специальной военной операции. Кроме того, она участвовала в распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций. Сейчас проживает за пределами страны.

Курочкина* также выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности России. Ведомство вменило ей искажение истории страны и участие в антироссийских акциях за рубежом. Она является членом координационного совета и спикером организации, признанной в РФ нежелательной. Живёт за границей.

«Никулин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении.

МВД России объявило в розыск политолога Марию Снеговую*

Ранее сообщалось, что Минюст признал иноагентами филолога Ольгу Орлову* и правозащитника Станислава Дмитриевского*. Как следует из сообщения ведомства, Дмитриевский* занимался созданием и тиражированием материалов других иноагентов. Он также распространял контент организаций, признанных в России нежелательными, и открыто выступал против специальной военной операции.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Юлия Сафиулина
