Лукашенко предложил Макрону встретиться с ним и Путиным в Минске

Французский лидер Эмманюэль Макрон не исключил возможность приехать в Минск на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам БелТА в Астане.

По словам Лукашенко, в разговоре с Макроном 24 мая обсуждалась в том числе украинская тема. Белорусский лидер заявил, что вместо ответных действий Европе нужно стремиться к миру.

Лукашенко рассказал, что предложил Макрону приехать в Минск, где его могли бы принять вместе с президентом России. По его словам, французский лидер ответил, что не исключает такой встречи, но должен посоветоваться с Евросоюзом.

Белорусский президент назвал Макрона «аксакалом» европейской политики и призвал его стать мотором мирного диалога. Он отметил, что именно Франция могла бы активнее продвигать переговорный процесс.

Ранее Макрон сам позвонил Лукашенко после разговора с Зеленским. Беседа президентов Франции и Беларуси состоялась по инициативе Парижа. Стороны обсудили ситуацию в регионе, а также отношения Минска с Евросоюзом и Францией. По данным СМИ, Макрон просил Лукашенко не вмешиваться в украинский конфликт.