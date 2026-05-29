29 мая, 14:48

Зеленский расширил состав ставки верховного главнокомандующего Украины

Обложка © ТАСС / EPA, © Wikipedia

Владимир Зеленский утвердил изменения в составе ставки верховного главнокомандующего Украины. Согласно опубликованному указу, в состав ставки верховного главнокомандующего Украины включены новые участники.

Речь идёт о министре финансов страны Сергее Марченко, а также о главе комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Александре Завитневиче. Документ размещён на официальном сайте Зеленского и датирован 29 мая.

Ранее Зеленский подписал указы о кадровых перестановках в Службе безопасности Украины, затронувших руководство в Киеве и Киевской области, а также ряд других региональных подразделений. Артём Бондаренко освобождён от должности главы управления СБУ в столичном регионе.

Милена Скрипальщикова
