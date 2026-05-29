Нарушил все запреты: Мясников выпил пиво и встал на баланс-борд с котом через день после операции

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что перенёс операцию по замене хрусталика глаза. После вмешательства ему назначили строгий режим на две недели: без нагрузок, спорта, чтения и долгого просмотра экрана. Сам Мясников признался, что выдерживать такие ограничения ему тяжело. Уже на второй день после процедуры он показал видео, где стоит на баланс-борде с котом на руках.

Мясников после операции нарушил покой.

«Пиво и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отёк в глазу! (я вот и не хотел пива, а тут принципиально выпил стакан, что мне всё незьзя! Ну их. Только постоянно в глаз капать можно», — написал Мясников в телеграм-канале.

Доктор иронично заметил, что «от бездействия можно сойти с ума». При этом Мясников подчеркнул, что такие запреты являются стандартными для пациентов после офтальмологических вмешательств. Однако сам он сомневается, что сможет спокойно соблюдать предписанный режим до конца.

