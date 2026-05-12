Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам доктора, резкое отношение к этому продукту усилилось после решения Всемирной организации здравоохранения. В 2015 году ВОЗ отнесла колбасу к канцерогенам и поставила её в один ряд с алкоголем и табаком.

Мясников пояснил, что позже врачи пытались уточнить смысл этой оценки. По его словам, речь шла не о полном запрете продукта, а о признании того, что колбаса может повышать риск онкологических заболеваний. При этом телеведущий подчеркнул, что демонизировать колбасу не стоит.

В ней есть и полезные свойства. В частности, продукт может быть источником белка. Однако многое зависит от качества и состава, напомнил доктор. Главное правило при покупке внимательно читать этикетку. Чем меньше в колбасе добавок, усилителей вкуса и лишних компонентов, тем она безопаснее для рациона.

Ранее технолог Мясникова развеяла популярный миф о том, что в колбасу якобы добавляли туалетную бумагу. По её словам, такая версия скорее похожа на шутку, чем на реальную производственную практику. В Советском Союзе действовала жёсткая система контроля на производстве. Проверки были как внешними, так и внутренними, поэтому подобные добавки не могли бы пройти незамеченными. Кроме того, туалетная бумага в те годы сама была дефицитным продуктом. Использовать её для удешевления колбасы, по словам специалиста, просто не имело смысла.