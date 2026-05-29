Впервые введённый на территории УрФО режим ракетной опасности отменили

В регионах Уральского федерального округа перестал действовать режим «Ракетная опасность», который ранее был объявлен на всей территории УрФО впервые за всю историю. О том, что угроза снята, рассказал в своём канале в «Максе» полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Артём Жога.

«Отбой ракетной опасности на территории всех регионов Уральского федерального округа», — написал он.

Ранее сообщалось, что впервые за всю историю Уральского федерального округа на всей его территории действовал режим «Ракетная опасность». Как пояснил полпред президента Жога, все ответственные службы переведены на особый режим работы — повышенную готовность. К обеспечению безопасности и мониторингу ситуации уже привлечены профильные специалисты. Представители власти заверили, что предпринимается исчёрпывающий комплекс мер для быстрого реагирования. Гражданам было рекомендовано не поддаваться тревожным настроениям и ориентироваться исключительно на официальные сообщения.