29 мая, 15:33

Путин и Лукашенко проговорили в Астане почти полтора часа

Обложка © Life.ru

Почти полтора часа заняло общение президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко на площадке проходившего в Астане саммита Евразийского экономического союза. Информацией об этом поделился инсайдерский Telegram-канал «Пул первого», имеющий источники, приближённые к пресс-службе главы Белоруссии.

Два лидера встретились в стенах астанинского Дворца независимости. Именно там до этого проходили ключевые события саммита ЕАЭС, в программе которых участвовали оба политика.

Ранее сообщалось, что на полях астанинского саммита ЕАЭС Путин и Лукашенко успели несколько раз переброситься краткими фразами. В этих разговорах затрагивалась тема Армении, но полноценно обсудить её не позволил плотный график. В итоге общение президентов носило отрывистый характер и ограничивалось поверхностным обменом репликами.

