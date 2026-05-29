В морском порту Темрюка потушили пожар после ночной атаки ВСУ

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории морского порта в Темрюке Краснодарского края, возникшее после ночной атаки украинских беспилотников. Об итогах тушения сообщили в региональном оперштабе.

«На территории морского порта в Темрюке ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

Морской порт Темрюк, расположенный на побережье Азовского моря, является важным транспортным узлом, специализирующимся на перевалке зерна, угля, металлов и нефтепродуктов. Предприятие работает круглогодично и постоянно модернизирует инфраструктуру.

Напомним, что пожар произошел ночью 29 мая из-за атаки БПЛА киевского режима. В ликвидации огня участвовали 47 специалистов и 14 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало падение обломков сбитого БПЛА.