Президент РФ Владимир Путин, выступая в Астане по итогам визита в Казахстан заявил, что ему только что доложили об инциденте с упавшим в Румынии беспилотником. По словам президента, без профильной экспертизы никто не вправе утверждать, кому именно принадлежит этот дрон.

«Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», — сказал он.

Путин добавил, что в Евросоюзе сложилась устойчивая практика: при обнаружении любого дрона там первым делом заявляют о его российском происхождении, а позже нередко оказывается, что это ошибочное предположение. Кроме того, глава государства добавил, что Россия готова провести всестороннее и непредвзятое разбирательство по факту падения беспилотника в Румынии и вынести свою оценку, но только при условии получения достоверных сведений об этом инциденте от заинтересованной стороны.

Как сообщалось ранее, в ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотный летательный аппарат рухнул на жилой дом, в результате чего пострадали два человека. Бухарест немедленно и бездоказательно возложил вину на Москву. При этом натовские истребители F-16 ВВС Румынии не смогли перехватить малую цель — этот факт вновь поднимает вопрос о реальной боеспособности альянса. По мнению экспертов, произошедшее может объясняться действиями украинской ПВО, которая по ошибке сбивает собственные дроны, либо быть провокацией Киева с целью вовлечь НАТО в конфликт. Москва призывает не торопиться с выводами и обратить внимание на неконтролируемые действия украинских националистов.