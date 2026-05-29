29 мая, 16:35

«Люди не хотят это есть»: Путин сравнил нормы по ГМО в ЕАЭС и Европе

Путин заявил о более строгих нормах в ЕАЭС по ГМО

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что фитосанитарные нормы в России и ЕАЭС строже, чем в европейских странах. В качестве примера он привёл регулирование генетически модифицированных продуктов.

«В России, ещё с Советского Союза, <…> нормы фитосанитарные были гораздо более жёсткими, чем в Европе. У нас, например, есть ограничения по генетически измененным продуктам. У нас люди не хотят есть генетически измененные продукты», — заявил глава государства на брифинге в Астане.

Ранее Путин заявлял, что кризис на Украине начался с попыток вступить в ЕС. Он также посоветовал Армении тщательно взвесить все за и против, если она решит идти по пути евроинтеграции, напомнив, что Россия не была против первоначальных попыток Украины.

Полина Никифорова
