Путин получает доклады о новых попытках Киева атаковать территорию России

Президент России Владимир Путин заявил, что получает доклады о новых попытках Киева нанести удары по территории РФ.

По словам главы государства, на фоне боевых действий невозможно заранее называть конкретные сроки ответных мер. Путин подчеркнул, что такие решения не раскрываются публично.

Он напомнил об ударе по Старобельску и отметил, что попытки атаковать российскую территорию продолжаются. Президент добавил, что в условиях боевых действий озвучивать детали и сроки было бы опрометчиво.

Сегодня роявились новые данные о состоянии студентов, пострадавших при ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу. Трое учащихся сейчас находятся в Луганской республиканской клинической больнице в состоянии средней степени тяжести. Ещё один студент остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске попали учебный корпус и общежитие колледжа. В здании находились подростки. В результате атаки погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения. Общежитие обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней.