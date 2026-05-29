Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 16:51

Путин переадресовал в Ереван вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о том, как долго можно «сидеть на двух стульях». Российский лидер переадресовал его Еревану. Так глава государства отреагировал на тему внешнеполитического курса Армении, власти которой заявляют о стремлении в ЕС и при этом остаются частью ЕАЭС.

«Спросите у тех, кто пытается это делать», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Путин заверил, что связи РФ и Армении не пострадают от выбора Еревана
Путин заверил, что связи РФ и Армении не пострадают от выбора Еревана

Ранее Владимир Путин заявил, что выход из Евразийского экономического союза обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Президент дал понять, что как только Ереван перестанет быть частью союза, Москва немедленно прекратит его участие в соглашениях о свободной торговле. Кроме того, будет пересмотрена стоимость поставок газа и других ресурсов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Армения
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar