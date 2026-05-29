Путин переадресовал в Ереван вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях

Президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о том, как долго можно «сидеть на двух стульях». Российский лидер переадресовал его Еревану. Так глава государства отреагировал на тему внешнеполитического курса Армении, власти которой заявляют о стремлении в ЕС и при этом остаются частью ЕАЭС.

«Спросите у тех, кто пытается это делать», — сказал глава государства в ответ на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.

Ранее Владимир Путин заявил, что выход из Евразийского экономического союза обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Президент дал понять, что как только Ереван перестанет быть частью союза, Москва немедленно прекратит его участие в соглашениях о свободной торговле. Кроме того, будет пересмотрена стоимость поставок газа и других ресурсов.