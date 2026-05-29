Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 16:56

Путин: Рост ВВП ЕАЭС за три года превысил 11%, у ЕС — только 3%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане отметил, что за период с 2023 по 2025 год совокупный ВВП стран ЕАЭС продемонстрировал рост более чем на 11%, в то время как аналогичный показатель для Евросоюза составил около 3%.

Президент привел следующие данные: рост ВВП ЕАЭС за этот период составил 11,4%, в то время как для ЕС он достиг 3%.

«Люди не хотят это есть»: Путин сравнил нормы по ГМО в ЕАЭС и Европе
«Люди не хотят это есть»: Путин сравнил нормы по ГМО в ЕАЭС и Европе

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Москва с уважением отнесётся к любому внешнеэкономическому выбору Еревана, и будет руководствоваться исключительно тем, что пойдёт на пользу армянскому народу. При этом он напомнил о многовековых узах между народами и выразил надежду, что даже экономический дрейф в сторону Брюсселя не разрушит наработанные гуманитарные и культурные связи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Путин в Казахстане
  • ЕАЭС
  • Мировая экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar