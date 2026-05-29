Россия всегда стремилась мирно решить конфликт на Украине, заявил Путин

Россия всегда стремилась к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Он напомнил о Минских соглашениях, отметив, что они были подписаны с целью выиграть время и вооружить Украину, а не для достижения мирного решения. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к мирному диалогу.

«Мы вон провели переговоры в Минске, подписали минские соглашения. Но сейчас мы знаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем, к чему мы всегда стремились», — заявил глава государства.

Также Путин категорически опроверг заявления представителей ЕС о готовности к войне с Россией, назвав их «бредом» и «враньём». Он подчеркнул, что обвинения в агрессивных намерениях Москвы по отношению к западноевропейским странам являются «грубой, наглой ложью».