Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 17:16

Россия всегда стремилась мирно решить конфликт на Украине, заявил Путин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aileenchik

Россия всегда стремилась к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.

Он напомнил о Минских соглашениях, отметив, что они были подписаны с целью выиграть время и вооружить Украину, а не для достижения мирного решения. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к мирному диалогу.

«Мы вон провели переговоры в Минске, подписали минские соглашения. Но сейчас мы знаем, что они подписаны были для того, чтобы выиграть время, вооружить Украину, а не для того, чтобы решить все возникающие проблемы мирным путем, к чему мы всегда стремились», — заявил глава государства.

Путин: Западные СМИ заставляют европейцев раскошелиться на Украину
Путин: Западные СМИ заставляют европейцев раскошелиться на Украину

Также Путин категорически опроверг заявления представителей ЕС о готовности к войне с Россией, назвав их «бредом» и «враньём». Он подчеркнул, что обвинения в агрессивных намерениях Москвы по отношению к западноевропейским странам являются «грубой, наглой ложью».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Путин в Казахстане
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar