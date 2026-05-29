Российские гимнастки завоевали расширенную квоту на ЧМ-2026

Российские гимнастки получили право выставить на чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне сразу двух или трёх спортсменок. Таков итог их выступления в квалификации на турнире в Варне, о чём отчиталась пресс-служба национальной федерации.

Мировое первенство состоится с 12 по 16 августа. Нынешний европейский старт, который завершится 31 мая, стал для россиянок первой за пять лет возможностью соревноваться под триколором. В финал многоборья уже прошли две наши девушки.

София Ильтерякова прибавила ленту к ранее добытым финалам с мячом и обручем. Мария Борисова, споткнувшаяся в первый день, затем исправилась и отобралась в решающие раунды с булавами и лентой.

Ранее сообщалось, что Яна Заикина принесла России золото юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике, первенствовав в упражнениях с лентой на турнире в болгарской Варне. Судьи оценили её выступление ровно в 26 баллов. Серебро досталось украинке Софии Краинской, набравшей 25,75 балла. Замкнула тройку сильнейших немка Мелисса Диет с результатом 25,30 балла.