МИД Ирана заявил, что соглашение с США ещё не достигнуто
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku
Иран продолжает обмениваться сообщениями с США, однако окончательный текст соглашения пока не утверждён. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«Что касается соглашения, как я уже говорил, на данный момент, пока я с вами говорю, обмен сообщениями продолжается, но окончательное соглашение ещё не достигнуто», — сказал он в эфире иранского государственного телеканала.
Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл подробности сделки с Ираном. Комментируя достигнутое между Вашингтоном и Тегераном соглашение, Трамп пояснил, что обогащённый материал, именуемый некоторыми «ядерной пылью», до этого находился глубоко под горами.
