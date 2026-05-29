Звёзды, герои СВО и паралимпийцы: В Москве чествовали победителей премии интернет-контента ИРИ

28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер прошла торжественная церемония V Национальной премии интернет-контента. Мероприятие собрало более тысячи гостей: чиновников, руководителей медиакомпаний, блогеров, артистов и спортсменов. Лауреатов объявили в 22 номинациях.

В Москве состоялась торжественная церемония V Национальной премии интернет-контента.

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский отметил, что за пять лет премия стала «отражением того, чем живёт общество и российское цифровое пространство». Он подчеркнул, что вокруг награды сформировалось сообщество авторов и зрителей, которым важны честные и содержательные проекты. Тема этого года — «Поколение ИРИ».

Среди победителей в основных номинациях: анимационный сериал «Три кота. Зимние каникулы», канал в мессенджере «Цифровая история — Егор Яковлев», расследование «Попавшие в сети» от «Ленты.ру», ролик «Мой папа герой» и документальный сериал «Победа». Лучшим игровым сериалом более 30 минут стала историческая драма «Константинополь».

В специальной номинации «Быть человеком» наградили паралимпийцев Анастасию Багиян, Ивана Голубкова, Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева. Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко вручая награду, сказал: «Нет ничего важнее Человека, его воли, его мужества… Победители — это люди, которые совершили невозможное вопреки всем обстоятельствам».

Он напомнил, что российская сборная впервые за 12 лет выступала под своим флагом и гимном, завоевав 12 медалей, 8 из которых золотые.

«Все эти 12 медалей завоевали всего четыре человека», — подчеркнул Кириенко.

Приз в номинации «Мир должен знать» получил легендарный хоккеист Александр Овечкин. «В какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну я представляю. Россия — лучшая. Мы чемпионы», — сказал спортсмен.

Спецноминацию «Сила в правде» вручили Российской цифровой дипломатии МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила: «Мы работаем не для премии, но когда наш труд оценивается внутри страны — это самое главное. Для нас профессиональное признание имеет особую ценность».

Победителем в категории «Проект Года защитника Отечества» стал документальный проект «Тактическая медицина». Военкор Евгений Поддубный, вручая награду, сказал: «Сейчас идёт битва за умы и сердца. В этой битве нужно побеждать постоянно: завлекать на сторону добра, убеждать в нашей правде».

Драмеди «Ландыши. Такая нежная любовь» признана лучшей в номинации «Герои нашего времени». «Приятно, что кинематограф развернулся к невымышленным героям — врачам, военным, спасателям, которые проявляют мужество и самопожертвование», — заявила первая женщина — Герой России с начала СВО Людмила Болилая.

«Сознание людей сейчас потребляет максимум 15 секунд информации. Интервью стали динамичнее и короче», — заявила фигуристка и блогер Евгения Медведева. Ветеран СВО Артур Жумабаев подчеркнул: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. Россия — самая сильная держава».

Начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что «фундаментом кинематографии в России сейчас являются ИРИ и Фонд кино». Завершилась церемония выступлением Дианы Арбениной, Akmal’ и Хора Сретенского монастыря с песней «Молодые ветра».

