На 80-м году жизни скончался бывший главред «Советского спорта» Александр Козлов

Экс-главред «Советского спорта» Александр Козлов ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сказано в публикации на сайте издания.

Причины смерти в материале не уточняются. Похороны журналиста состоятся 1 июня.

Козлов окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ), а в 1977 году — факультет журналистики Высшей партийной школы. Трудовую деятельность в прессе он начинал с должности заместителя редактора отдела в газете «Социалистическая индустрия», затем был заместителем заведующего отделом журнала «Народный депутат».

С 1991 по 1993 год Козлов занимал пост редактора отдела спорта «Российской газеты». Позже, с 1993 года, работал шеф-редактором отдела «Спорт» еженедельника «Экспресс-газета». Пост главного редактора «Советского спорта» он занимал с августа 2001 по декабрь 2003 года.

