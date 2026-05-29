В Приморье членов ОПГ будут судить за сбыт ртути на 28 млн рублей

В Приморском крае пресечён незаконный оборот 50 килограммов металлической ртути. Партию ядовитого вещества участники схемы продали за более чем 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, в октябре–ноябре 2025 года один из фигурантов, действуя в составе организованной группы совместно с тремя установленными соучастниками и иными лицами, незаконно приобрёл с целью последующего сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической. Указанное вещество было реализовано за 350 тыс. долларов США (более 28 млн рублей) лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия», — говорится в материале.

Также зафиксирована попытка продажи ещё 30 килограммов ртути, однако сделка не была завершена. Фигурантам предъявили обвинения по статье о незаконном обороте ядовитых веществ, совершённом организованной группой, а также по статье о покушении на аналогичное преступление. Один из участников дела умер, производство в его отношении прекращено. Схему выявили сотрудники УФСБ по Приморскому краю.

А ранее сотрудники ФСБ в Смоленской области нейтрализовали группу, которая переделывала списанное оружие в боевые образцы и продавала их. Преступники приобретали через открытые источники списанные стволы и муляжи, затем кустарным способом восстанавливали их боевые свойства и скрывали до продажи. Эта простая схема обеспечивала стабильный поток оружия на чёрный рынок. Во время обысков были изъяты карабины «Тигр» и СКС, пистолет Макарова, около 6 кг пороха и более 7 000 патронов.