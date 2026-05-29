Навроцкий обвинил главу МО Польши в глупости из-за соглашения с Британией

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил министра обороны Владислава Косиняк-Камыша в глупости после спора о международных соглашениях. Об этом сообщил интернет-портал Interia.pl.

«Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу», — цитирует Навроцкого издание.

Так президент Польши ответил на заявление главы Минобороны, которое тот сделал 28 мая. Косиняк-Камыш сказал, что «канцелярия президента не является пупом земли», а правительство не обязано заранее сообщать главе государства обо всех готовящихся международных документах.

Новый спор между президентом и правительством возник после соглашения об обороне и безопасности между Польшей и Великобританией. Документ 27 мая подписали премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Навроцкий заявил, что его заранее не ознакомили с текстом соглашения. Президент Польши подчеркнул, что правительство должно заранее передавать ему документы, если ожидает его подписи.

«Ещё раз информирую правительство: если хотите, чтобы я что-то подписывал, то информируйте меня о содержании подписываемого документа. Не думаю, чтобы какой-либо президент подписывал документы, которых он не знает», — сказал Навроцкий.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Польша обозначили Россию как наиболее серьёзную долгосрочную угрозу своей безопасности. Этот тезис вошёл в соглашение по обороне и безопасности, которое подписали Кир Стармер и Дональд Туск. Документ предусматривает создание совместной системы ПВО, усиление антироссийских санкций и сотрудничество по применению беспилотников на восточном фланге НАТО.