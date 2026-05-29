Собянин выдвинул Мецлера на пост омбудсмена Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил назначить членa Общественной палаты столицы Андрея Мецлера на должность уполномоченного по правам человека в городе. Об этом говорится на сайте Мосгордумы.

«В пятницу, 29 мая, мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин направил на имя Председателя Московской городской Думы предложение о кандидате на должность Уполномоченного по правам человека в городе Москве. Им стал член комиссии по здравоохранению и социальной политике Общественной палаты города Москвы V созыва Андрей Мецлер», — говорится в сообщении.

С 2017 года Мецлер руководит геронтологическим центром «Юго-Западный», а также работает в системе столичной социальной защиты. В 2025 году вошёл в состав Общественной палаты Москвы.

А ранее Сергей Собянин отправил в отставку глав управ восьми районов столицы. Должности покинули Иван Лахно из Крылатского, Юрий Нечаев из Арбата, Игорь Овчинников из Савёловского района и Сергей Титов из Восточного Измайлова .Также в список вошли Андрей Журавлёв из Крюково, Евгений Мамутов из Северного Тушино, Алексей Прокудин из Северного Бутово и Олег Пундель из Кузьминок. Все указанные чиновники покинули посты по собственному желанию.