Баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с главным тренером Деяном Радоньичем. Соглашение прекращено по обоюдному решению сторон. Вместе с черногорским специалистом команду покинул его ассистент Саша Косович. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Радоньич возглавил «Зенит» по ходу сезона-2025/26. Под его руководством петербургская команда провела 31 матч и одержала 20 побед. Сине-бело-голубые дошли до «Финала четырёх» WINLINE Basket Cup, а также завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на третьей строчке.

В плей-офф «Зенит» остановился на стадии полуфинала. Петербуржцы уступили казанскому УНИКСу в серии со счётом 3-4, хотя по ходу противостояния вели 3-1. Теперь команда сыграет с «Локомотивом-Кубань» в серии за бронзовые медали турнира. До конца сезона обязанности главного тренера будет исполнять Ростислав Вергун.

А ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов станет главным тренером ярославского «Локомотива». Соглашение будет рассчитано по схеме «1+1». Специалист до последнего ждал предложения от минского «Динамо», однако в итоге должен продолжить карьеру в Ярославле. В сезоне-2025/26 Квартальнов возглавлял минское «Динамо», с которым провёл лучший регулярный чемпионат в истории клуба.