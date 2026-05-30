NYT: Трамп не принял решение по Ирану после встречи с разведкой

Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения по ситуации с Ираном после двухчасовой встречи с представителями разведки. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.

«Президент Трамп покинул двухчасовую встречу по возможной сделке с Ираном, не приняв решения <...> несмотря на то, что в социальных сетях он утверждал, что намеревался «принять окончательное решение» во время встречи в оперативном центре Белого дома», — пишет газета со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее республиканец написал в Truth Social, что в ближайшее время определится с дальнейшими шагами по Ирану. По данным издания, этого по итогам встречи не произошло. В той же публикации в соцсети американский лидер заявил о снятии морской блокады иранских портов. При этом он признал, что ключевые вопросы в отношениях с Тегераном пока остаются нерешёнными.

Ранее сообщалось, что соглашение между США и Ираном находится на финальных этапах утверждения в Тегеране, однако окончательного решения по документу пока нет. По данным Fars, одним из главных условий Ирана стала немедленная разблокировка 12 млрд долларов иранских активов. До получения этих средств Тегеран не готов переходить к следующим этапам переговоров. Среди условий также называли полное прекращение огня в Ливане с учётом позиции движения «Хезболла». После этого Иран готов обсуждать ядерную программу и снятие санкций. Главным спорным вопросом остаётся высокообогащённый уран: США требуют вывезти его из страны, но Тегеран не согласен.