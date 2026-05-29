Пленный боец ВСУ Бобко попросил родных из Литвы связаться с ним через ВС РФ

Военнослужащий 119-й отдельной бригады теробороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владимир Бобко, попавший в плен, попросил родственников из Литвы выйти на связь с российскими военными и записать для него видеообращение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бобко, в Литве живут его мать, сестра, младший брат, бабушка, тётя, дядя и двоюродный брат.

«Передаю привет маме, сестре, младшему брату, бабушке, двоюродному брату. Я их очень сильно люблю и скучаю по ним. Если сможете, сделайте в ответ мне видеообращение. Мне его обязательно покажут», — сказал он.

Пленный рассказал, что после начала конфликта не смог уехать к родственникам в Литву. По его словам, причиной стал запрет на выезд с Украины для мужчин старше 18 лет. Бобко отметил, что хотел бы получить от семьи ответное обращение. Он рассчитывает, что российские военнослужащие покажут ему запись, если родные смогут её передать.

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко рассказал о бегстве командования с позиций на Славяно-Краматорском направлении. По его словам, после этого управление подразделением было нарушено. После личный состав передали другому командованию. Военный также рассказал, что впоследствии оказался в плену российских военнослужащих из 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск.