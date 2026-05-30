Торговец смертью: Канадец продавал яд людям по всему миру

Канадец Кеннет Лоу признал вину в содействии самоубийствам десятков людей из разных стран после продажи через интернет наборов с ядом. Об этом сообщили The Guardian и Reuters.

По данным СМИ, Лоу продавал наборы с ядом онлайн и отправлял их покупателям по всему миру. Вместе с ними люди получали инструкцию. Канадец признал, что содействовал самоубийству 14 жителей Канады в возрасте от 16 до 36 лет. Он пошёл на сотрудничество со следствием после того, как прокуратура согласилась переквалифицировать обвинения в убийстве на помощь в самоубийстве или подстрекательство к нему.

Кроме того, Лоу признал вину в содействии самоубийству 79 граждан Великобритании. Это произошло после сообщения о том, что его не будут экстрадировать в Соединённое Королевство.

Лоу задержали в 2023 году. По данным канадской полиции, с 2020 года он продавал через свои сайты наборы с ядом людям, которые могли планировать самоубийство. Следствие считает, что всего он отправил более 1,2 тыс. таких наборов покупателям из 41 страны, включая Италию, США и Австралию. Полиции известно как минимум о 286 случаях продажи яда жителям Великобритании. Эти поставки, по данным следствия, привели по меньшей мере к 112 смертям. Приговор Лоу планируют вынести в сентябре. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее в Австрии задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в отравлении детского питания HiPP крысиным ядом. По версии следствия, он покупал банки с питанием, добавлял в них яд и возвращал товар на полки магазинов. Отравленные банки нашли и изъяли в Чехии, Словакии и австрийской земле Бургенланд. Всего в обращении, по данным следствия, находились шесть банок с ядом, пять из них удалось обнаружить. Подозреваемого вычислили по электронным письмам с требованием выкупа и записям камер видеонаблюдения.