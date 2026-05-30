На автора «Масяни» Олега Куваева* завели уголовное дело в Петербурге

В Санкт-Петербурге в суд поступило уголовное дело против создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*. Материалы зарегистрировал Невский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Куваеву* предъявлены обвинения сразу по двум статьям УК РФ. Первая касается публичных призывов к деятельности против безопасности государства, вторая — неисполнения обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

По версии следствия, поводом для уголовного преследования стал видеоролик, опубликованный в интернете в июле 2023 года. В материалах дела указано, что запись была размещена из-за рубежа в открытом доступе и содержала обращение к российским военнослужащим.

Ещё один эпизод связан с отчётностью иностранного агента. Обвинение утверждает, что Куваев*, уже привлекавшийся к административной ответственности по аналогичной статье, не передал в Минюст сведения об источниках финансирования, денежных поступлениях и используемых банковских счетах в установленный законом срок.

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет приступил к проверке эпизода мультсериала «Масяня» на предмет разжигания ненависти к россиянам. Активисты движения «Зов народа» в августе 2025 года направили в Следком запрос об проверке одной из серий. В этом эпизоде персонажу приходит в голову идея экспериментировать над «рашистиками», превращая их в собак.

