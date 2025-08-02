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Регион
2 августа, 13:43

Следователи изучают эпизод «Масяни» о превращении «рашистиков» в собак

СКР проверит эпизод Масяни на разжигание ненависти по просьбе общественников

Кадр из видео © YouTube / «Масяня»

Кадр из видео © YouTube / «Масяня»

СК РФ приступил к проверке эпизода мультсериала «Масяня» на предмет разжигания ненависти к россиянам. Об этом сообщили представители общественого движения «Зов народа».

Активисты сообщили RT, что направили в Следком запрос об проверке одной из серий. В этом эпизоде персонажу приходит в голову идея экспериментировать над «рашистиками», превращая их в собак. Следователи анализируют мультфильм на наличие фейков о ВС РФ, разжигание вражды и оправдание террористической деятельности.

«Такие дела, Хрюндель». Почему Масяня теперь за Украину и критикует Россию
«Такие дела, Хрюндель». Почему Масяня теперь за Украину и критикует Россию

Напомним, что автору «Масяни» Олегу Куваеву* присвоили статус иностранного агента в декабре 2023 года. Мультипликатор публично выступал против проведения СВО на Украине и участвовал в сборах для ВСУ. 26 декабря того же года МВД РФ объявило его в розыск. Life.ru выяснил, что по предъявленным ему обвинениям Куваев* может получить четыре года в колонии.

*Включён в перечень иностранных агентов Министерства юстиции России.

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Юрий Лысенко
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