Следователи изучают эпизод «Масяни» о превращении «рашистиков» в собак

СК РФ приступил к проверке эпизода мультсериала «Масяня» на предмет разжигания ненависти к россиянам. Об этом сообщили представители общественого движения «Зов народа».

Активисты сообщили RT, что направили в Следком запрос об проверке одной из серий. В этом эпизоде персонажу приходит в голову идея экспериментировать над «рашистиками», превращая их в собак. Следователи анализируют мультфильм на наличие фейков о ВС РФ, разжигание вражды и оправдание террористической деятельности.