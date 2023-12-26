Лайф узнал, по какой статье МВД РФ объявило в розыск создателя "Масяни"

Создателю мультсериала "Масяня" Олегу Куваеву* грозит в России четыре года колонии. Как сообщает SHOT, вероятно, он разыскивается по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".

По предварительным данным, причиной стал ролик Куваева* на "Ютубе", в котором Масяня обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ, используя специально созданный для этого на Украине сайт. Уголовное дело ранее возбудил СК РФ. Сам мультипликатор сообщал, что уведомлений об уголовном преследовании не получал. В настоящее время он проживает в Израиле.

А ранее Лайф писал, что 22 декабря Минюст внёс мультипликатора в реестр иноагентов. Куваев* выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку украинской армии. Также он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооружённых сил страны. А 26 декабря стало известно, что МВД объявило в розыск создателя "Масяни".