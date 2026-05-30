Бессент сообщил о конфискации криптовалюты Ирана на $1 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

США конфисковали криптовалюту Ирана примерно на $1 млрд. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент на Экономическом форуме имени Рейгана.

«Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», — сказал он.

По словам Бессента, речь идёт о цифровых активах, которые Вашингтон связывает с Ираном. Других подробностей о механизме конфискации он не привёл. В апреле глава Минфина США уже подтверждал блокировку криптовалюты на $344 млн. Тогда он говорил о кошельках, которые, по версии американской стороны, связаны с Ираном.

NYT: Трамп не принял решение по Ирану после встречи с разведкой

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о продолжении обмена сообщениями с США. По его словам, итоговый текст соглашения ещё не согласовали. Багаи подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, но говорить о достигнутой договорённости пока нельзя.

Антон Голыбин
