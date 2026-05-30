Ефрейтор Котик спас раненого при атаке украинского дрона бойца ВС России

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге старшего стрелка, ефрейтора Владислава Котика, который эвакуировал раненого товарища и спас ему жизнь. В составе штурмовой группы Котик проводил разведку местности, когда одна из подгрупп попала под атаку вражеских беспилотников.

«Ефрейтор Котик, получив приказ командира на эвакуацию раненого, незамедлительно ринулся к нему, оказал медицинскую помощь и произвёл эвакуацию», — сказано в заявлении ведомства.

Подчёркивается, что благодаря мужеству и решительным действиям военнослужащего удалось спасти жизнь сослуживца.

Ранее российский боец с позывным Ржавый рассказал, как его спасло пробитое колесо машины. Он заезжал на позицию на «Ниве», но проколол колесо и не мог ехать дальше. Машину накрыли маскировочной сетью, но FPV-дрон противника заметил её и отработал. Однако внутри уже никого не было — бойцы успели выгрузить всё оборудование.