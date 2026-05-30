После предупреждения МИД России о возможных новых ударах по центрам принятия решений на Украине в западных странах усилилось беспокойство вокруг дальнейшей военной поддержки Киева. Такое мнение высказал журналист Алекс Христофору.

По его словам, Вашингтон не собирается увеличивать поставки оружия Украине. При этом европейским государствам всё равно придётся обсуждать передачу дополнительных систем противовоздушной обороны. Христофору считает, что власти стран Европы не заинтересованы в отправке собственных комплексов ПВО, однако могут согласиться на это из-за стремления сохранить поддержку главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Журналист также обратил внимание на публикации европейских медиа, в которых, по его словам, всё чаще используются формулировки о том, что Зеленский «умоляет» президента США Дональда Трампа предоставить ракеты для Patriot.

Ранее Life.ru писал, что Россия переходит к более жёсткому формату давления на Украину, начав системные удары по Киеву. Вашингтон получил предупреждение о новом этапе в ходе телефонного разговора между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Этот шаг знаменует изменение прежней тактики боевых действий.