AP: Взрыв ракеты New Glenn сильно повредил площадку на мысе Канаверал

Стартовый комплекс 36 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде получил серьёзные повреждения после взрыва ракеты New Glenn компании Blue Origin. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, аэрофотосъёмка показала крупные разрушения на месте инцидента. На кадрах видны груды обломков и повреждённые постройки, при этом целыми остались только два строения. Экстренные службы попросили людей не подходить к фрагментам ракеты, если океан вынесет их на берег. Власти также призвали сообщать о любых подобных находках.

Напомним, на стартовой площадке в Кейп-Канаверал во Флориде произошёл взрыв ракеты во время наземных испытаний с запуском двигателей. Перед инцидентом шла подготовка к заправке ракеты топливом в рамках предпусковых проверок. Владелец компании Blue Origin Джефф Безос заявил, что говорить о причине взрыва пока рано. Несмотря на неудачу, он отметил намерение продолжать работу.