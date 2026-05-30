План «Ковёр» введён в аэропортах Тамбова, Калуги и Саратова

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Тамбова, Калуги и Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

А ранее стало известно, что авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации, чтобы согласовать перечень маршрутов для перевозок между странами. Минтранс и Росавиация пристально следят за ситуацией с авиасообщением. На встрече замминистра транспорта Владимира Потешкина с послом Турции Танжу Бильгичем обсуждались нарушения, допущенные авиакомпаниями Air Anka и TailWind.