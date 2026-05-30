30 мая, 00:44

Роспотребнадзор: В России закончился эпидсезон гриппа и ОРВИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в России завершён, все показатели заболеваемости нормализовались. Об этом передаёт газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Во всех регионах эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная и контролируемая. В субъектах России в основном циркулируют вирусы негриппозной этиологии», — говорится в заявлении.

Главный внештатный специалист Минздрава Владимир Чуланов добавил, что уровень заболеваемости в этом сезоне оказался ниже, чем в предыдущем. Эпидситуация по коронавирусной инфекции также оставалась спокойной на протяжении всего периода.

По данным Роспотребнадзора, среди всех респираторных вирусов в сезоне 2025–2026 годов доминировал грипп А (H3N2), известный также как гонконгский вирус. На пике эпидемии на него приходилось порядка 80 процентов случаев заболеваний.

«В большинстве регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ не выходила за рамки средних значений благодаря профилактике, и в первую очередь — прививкам», — заключили в ведомстве.

Роспотребнадзор зарегистрировал первый набор реагентов для выявления гриппа птиц
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что единичные случаи дирофиляриоза в России регистрируются каждый год, однако говорить о росте заболеваемости этим паразитарным недугом не приходится — показатели остаются в пределах среднемноголетних значений, а осложнений у пациентов не выявлено.

Виталий Приходько
