30 мая, 01:19

Марочко: ВСУ отступили от Северского Донца под Святогорском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские подразделения оставили северный участок береговой линии Северского Донца в районе Святогорска в ДНР. Как заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на этом направлении фиксируется продвижение российских сил.

Он уточнил, что в районе села Татьяновка, расположенного примерно в пяти километрах восточнее Святогорска, российские подразделения расширили зону контроля вдоль берега реки, продвинувшись в северо-восточном направлении. Это, по его словам, позволило закрепиться на дополнительных участках прибрежной линии.

Ефрейтор Котик спас раненого при атаке украинского дрона бойца ВС России

Ранее Life.ru писал, что за сутки российские военные в зоне СВО освободили сразу четыре населённых пункта — Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области. Успех стал возможен благодаря действиям личного состава. Особенно отличились подразделения группировки «Север». В зоне ответственности «Центра» противник оставил Новоподгородное. Бойцы «Востока» ранее освободили Воздвижевку в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской.

Тимур Хингеев
