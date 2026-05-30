Марочко: ВСУ отступили от Северского Донца под Святогорском

Украинские подразделения оставили северный участок береговой линии Северского Донца в районе Святогорска в ДНР. Как заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на этом направлении фиксируется продвижение российских сил.

Он уточнил, что в районе села Татьяновка, расположенного примерно в пяти километрах восточнее Святогорска, российские подразделения расширили зону контроля вдоль берега реки, продвинувшись в северо-восточном направлении. Это, по его словам, позволило закрепиться на дополнительных участках прибрежной линии.

Ранее Life.ru писал, что за сутки российские военные в зоне СВО освободили сразу четыре населённых пункта — Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области. Успех стал возможен благодаря действиям личного состава. Особенно отличились подразделения группировки «Север». В зоне ответственности «Центра» противник оставил Новоподгородное. Бойцы «Востока» ранее освободили Воздвижевку в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской.