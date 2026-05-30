Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 01:51

Серийного убийцу ищут после гибели трёх женщин в Мексике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

В мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта за 11 дней нашли останки трёх женщин, после чего власти заподозрили появление серийного убийцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Город Пуэрто-Вальярта пользуется популярностью у американских туристов. Первое тело обнаружили 10 мая в районе Ранчо-Эль-Пирули. Второе нашли через пять дней на обочине шоссе у Мисмалойи. Третье обнаружили утром 22 мая на грунтовой дороге в районе Парке-Лас-Пальмас.

По данным издания, все погибшие были женщинами в возрасте от 22 до 35 лет. Их нашли частично раздетыми, у каждой были татуировки. Официально личности жертв пока не установили.

В соцсетях появилась версия, что третьей погибшей могла быть 22-летняя американка Элизабет Мартинес из штата Мехико. Она пропала в апреле. Пользователи утверждают, что её татуировки совпадают с теми, которые заметили на теле, найденном в Парке-Лас-Пальмас.

С пожизненно осуждённого «тольяттинского потрошителя» взыскивают 2 млн рублей
С пожизненно осуждённого «тольяттинского потрошителя» взыскивают 2 млн рублей

Ранее серийный убийца Рамиль Ибрагимов попытался через суд добиться смягчения пожизненного наказания. Его осудили за расправу над семью людьми, включая троих детей. Ибрагимов просил заменить пожизненный срок на ограниченное заключение — максимум до 30 лет, однако суд отказал. Следствие установило, что в 2006 году Ибрагимов убил знакомого в одном из сёл Амурской области, затем расправился с хозяйкой дома и поджёг жилище. Позже в Сургуте он вместе с сообщниками убил ещё пятерых человек, среди которых были трое детей, после чего преступники сожгли дом жертв.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar