Серийного убийцу ищут после гибели трёх женщин в Мексике

В мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта за 11 дней нашли останки трёх женщин, после чего власти заподозрили появление серийного убийцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Город Пуэрто-Вальярта пользуется популярностью у американских туристов. Первое тело обнаружили 10 мая в районе Ранчо-Эль-Пирули. Второе нашли через пять дней на обочине шоссе у Мисмалойи. Третье обнаружили утром 22 мая на грунтовой дороге в районе Парке-Лас-Пальмас.

По данным издания, все погибшие были женщинами в возрасте от 22 до 35 лет. Их нашли частично раздетыми, у каждой были татуировки. Официально личности жертв пока не установили.

В соцсетях появилась версия, что третьей погибшей могла быть 22-летняя американка Элизабет Мартинес из штата Мехико. Она пропала в апреле. Пользователи утверждают, что её татуировки совпадают с теми, которые заметили на теле, найденном в Парке-Лас-Пальмас.

