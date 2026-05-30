Омбудсмен ДНР назвала количество мирных жителей, погибших от атак ВСУ с 2014 года

С 2014 года в ДНР в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли 9917 мирных жителей, ещё более 16 тысяч человек получили ранения. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, пишет РИА «Новости».

Омбудсмен также уточнила, что с момента начала специальной военной операции в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 5555 человек. Морозова добавила, что ещё 8693 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести.

Ранее в Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после вторжения ВСУ в регион. Такие данные привёл губернатор Александр Хинштейн по итогам поисковой работы за прошлый год. По его словам, в реестр внесли 2173 жителя области, из них местонахождение 1841 человека удалось установить. В базе розыска остаются ещё 332 фамилии, поиски продолжаются. Хинштейн также сообщил, что при участии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой домой с Украины вернули 166 жителей Курской области.