Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 02:25

В Югре подросток нарисовал на памятнике Ленину непристойный рисунок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В деревне Новороманово Ханты-Мансийского автономного округа — Югра местный подросток нанёс оскорбительное изображение на памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщило региональное управление МВД России в своём Telegram-канале.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 12-летний житель населённого пункта. По данным правоохранителей, мальчик приехал погостить к бабушке, нашёл баллончик с серой краской и с его помощью изобразил на скульптуре непристойный рисунок.

Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним профилактическую беседу. Кроме того, в городской суд направлено заявление о помещении ребёнка в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток.

В Самаре ищут школьников, осквернивших туалет храма фекалиями и свастиками
В Самаре ищут школьников, осквернивших туалет храма фекалиями и свастиками

Ранее кладбище советских воинов в польском Гданьске осквернили надписями и символами, прославляющими украинских нацистов. Об этом сообщило посольство России в Польше. По данным дипмиссии, на кладбище похоронено более трёх тысяч советских военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar