30 мая, 02:20

США уничтожили судно наркотеррористов в Тихом океане, погибли три человека

США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое использовалось для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США.

Ликвидация наркотеррористов в Тихом океане.

Операция была проведена 29 мая по приказу генерала Фрэнсиса Л. Донована. Исполнителем выступила Объединённая оперативная группа «Южное копьё». Потерь среди американских военнослужащих нет.

«Объединённая оперативная группа «Южное копьеё» нанесла удар по судну, эксплуатируемому организациями, включёнными в список террористических. Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе этой операции были уничтожены трое мужчин-наркотеррористов», — говорится в заявлении.

США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Ранее Вооружённые силы США сообщили об ударе по судну в Тихом океане, которое использовалось структурами, связанными с наркотрафиком. Разведка заранее установила маршрут судна и связала его с перевозкой запрещённых веществ. В результате операции погибли двое мужчин.

Обложка © X / U.S. Southern Command

Тимур Хингеев
