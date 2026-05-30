В России с 1 августа работающим пенсионерам проиндексируют выплаты

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты с учётом пенсионных коэффициентов, заработанных за 2025 год. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, перерасчёт для этой категории граждан проводится ежегодно в августе. В нынешнем году повышение коснётся пенсионеров, которые работали в течение 2025 года. Размер прибавки будет зависеть от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом при пересчёте учтут не более трёх ИПК.

Ранее стало известно, что с 1 июня некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Речь идет о людях, которым в мае исполнилось 80 лет, а также о тех, кто имеет первую группу инвалидности. Кроме того, это касается заявителей на перерасчёт из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. Социальный фонд автоматически начислит часть доплат. В отдельных случаях пенсионерам нужно будет подать заявление и предоставить необходимые документы.